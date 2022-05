Concerto di Eagle-Eye Cherry a Milano | data e info biglietti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Unicain Italia il 21 febbraio 2023 presso Santeria Toscana 31 dove celebrerà il suo 25° anniversario– Il cantautore svedese il prossimo anno sarà dal vivo per unaunica in Italia: si esibirà ain Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio 2023. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi brani senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio nel 2023 celebrerà il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco meneghino i nuovi brani del suo album in uscita a ottobre 2022 “Back on Track”. Isaranno disponibili a partire da venerdì 27 maggio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm. Ci sono canzoni che segnano un’epoca. “Save Tonight” è sicuramente una di queste. Nessuno può essersi sottratto all’ascolto di “Save Tonight”, trasmessa in ...

EAGLE-EYE CHERRY: in concerto in Italia nel 2023 MILANO – Il cantautore svedese il prossimo anno sarà dal vivo per una data unica in Italia: si esibirà a Milano in Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio 2023. Oltre a regalare ai fan l'esibizione di ...