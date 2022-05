Will Smith sapeva che avrebbe distrutto al sua carriera: lo aveva visto in un’allucinazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Will Smith e la confessione shock a David Letterman, fatta prima degli Oscar 2022 e dello schiaffo: in una visione aveva visto che la sua carriera sarebbe finita. Ecco quello che ha raccontato al celebre conduttore. Foto Netflix. Col senno di poi e sapendo quello che poi sarebbe successo, quelle parole stridono come le unghie sulla lavagna. Forse qualcuno ci vede l’inizio della fine. O, più semplicemente, la manifestazione di un disagio che è esploso, in maniera eclatante e imprevista, durante la notte degli Oscar. Perché è come se lo schiaffo che Will Smith ha rifilato al comico Chris Rock un’ora prima di portarsi a casa la statuetta come Miglior miglior attore protagonista, fosse scritto nel suo destino. Probabilmente è quello che crede lui. Gli Oscar 2022 saranno ... Leggi su amica (Di mercoledì 25 maggio 2022)e la confessione shock a David Letterman, fatta prima degli Oscar 2022 e dello schiaffo: in una visioneche la suasarebbe finita. Ecco quello che ha raccontato al celebre conduttore. Foto Netflix. Col senno di poi e sapendo quello che poi sarebbe successo, quelle parole stridono come le unghie sulla lavagna. Forse qualcuno ci vede l’inizio della fine. O, più semplicemente, la manifestazione di un disagio che è esploso, in maniera eclatante e imprevista, durante la notte degli Oscar. Perché è come se lo schiaffo cheha rifilato al comico Chris Rock un’ora prima di portarsi a casa la statuetta come Miglior miglior attore protagonista, fosse scritto nel suo destino. Probabilmente è quello che crede lui. Gli Oscar 2022 saranno ...

Advertising

IlPrimatoN : ?? NEL NUMERO DI MAGGIO ?? Il manrovescio, antica arte per la risoluzione delle controversie, è ultimamente caduta in… - LiFreDan : @y2pexperience @salvocuccurullo La verità é che lui segue Salvo, ma Salvo non segue Will Smith. - LiFreDan : @y2pexperience Sappiamo tutti adesso cosa fa Will Smith dopo quell'episodio. - bristoldo : RT @ciakmag: Si attendono aggiornamenti dagli altri titoli bloccati #Oscars2022 #WillSmith #BadBoys - ciakmag : Si attendono aggiornamenti dagli altri titoli bloccati #Oscars2022 #WillSmith #BadBoys -