Procedimento disciplinare ad alunno, Dirigente nega accesso agli atti per preservare privacy. Genitori fanno ricorso. La sentenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) La sentenza del TAR numero 09974/2018 affronta un caso ove parte ricorrente chiedeva di annullare l’atto con il quale il Dirigente scolastico non consentiva l’accesso alle segnalazioni indicate in ricorso, per tutela della privacy delle persone. Chiedeva, pertanto, di accertarsi la fondatezza dell’istanza di accesso. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo, invece, di rigettarsi il ricorso. Il ricorso come proposto dal difensore del ricorrente muoveva dal consiglio di disciplina mediante il quale venivano contestate al minore ricorrente alcune violazioni fondate su delle segnalazioni. In seguito alle richieste di accesso del ricorrente le stesse venivano negate per motivi di ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladel TAR numero 09974/2018 affronta un caso ove parte ricorrente chiedeva di annullare l’atto con il quale ilscolastico non consentiva l’alle segnalazioni indicate in, per tutela delladelle persone. Chiedeva, pertanto, di accertarsi la fondatezza dell’istanza di. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo, invece, di rigettarsi il. Ilcome proposto dal difensore del ricorrente muoveva dal consiglio di disciplina mediante il quale venivano contestate al minore ricorrente alcune violazioni fondate su delle segnalazioni. In seguito alle richieste didel ricorrente le stesse venivanote per motivi di ...

