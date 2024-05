Tennis serie b2 Ceriano si mangia le mani con Bergamo

Ci dovremo abituare? Probabilmente, quanto accaduto per un ventennio con i “mostri” Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer ci ha dato una percezione alterata delle difficoltà del tennis. Una pratica complicata per le mille variabili in gioco e il susseguirsi incessante delle sfide. Con i tre ... Continua a leggere>>

Arezzo, 2 maggio 2024 – Il Tennis Giotto debutta nei campionati di padel di serie C. L'esordio è fissato per domenica 5 maggio quando, dalle 10.00, la prima squadra maschile romperà il ghiaccio sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi con l'H2M di Campi Bisenzio nel turno inaugurale della ...