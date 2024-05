Serie a femminile Derby lombardo tra Diavolo e Como Le nerazzurre in trasferta a Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Terz’ultima giornata in programma domani per Milan e Inter, impegnate rispettivamente in poule salvezza e poule scudetto. Il Milan ha ufficializzato che chiuderà la stagione in Messico, dal 9 al 16 giugno, nel torneo Her Nations Tour, giocando con Club Rayadas de Monterrey e Tuzas de Pachuca. Prima, però, il campionato: le rossonere ricevono ilWomen, in casa alle ore 15. La squadra di Corti è imbattuta da sette partite. Sei vittorie di fila prima del pareggio subito in rimonta dal Pomigliano, dopo la doppietta di Mesjasz, inserita nella top 11 ufficiale dell’ultimo turno: unico difensore a bersaglio, ha completato 71 passaggi ed effettuato 95 tocchi, entrambi record tra tutte le giocatrici. Top 11 anche per leFordos (11 respinte difensive, più di tutte) e Magull (centrocampista con più palloni giocati in area avversaria). Le ...