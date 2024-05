Olbia - aereo finisce fuori pista durante l' atterraggio | scalo chius - ritardi e disagi

Sono stati Cancellati anche due voli in arrivo e in partenza per Milano Linate di Aeroitalia, uno Easyjet in partenza per Bergamo e uno Ryanair sempre per Bergamo Orio al Serio dopo che un piccolo aereo dell'Enav per radiomisurazioni, il Piaggio P180, è finito fuori pista all’aeroporto Costa ... Continua a leggere>>