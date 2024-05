Inzaghi da brividi | Siamo una famiglia - abbiamo scritto la storia Sempre forza Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) Con una commovente lettera aperta al Corriere della Sera, Simoneha fatto un bellissimo resoconto di questa stagione (e non solo), aprendo anche il suo cuore ai tanti, tantissimi tifosi dell’. Di seguito alcuni degli estratti principali delle sue parole. TRAGUARDO STORICO – Simone, con una lettera davvero commovente, sottolinea quanto è importante il traguardo che la suaha raggiunto in questa stagione. Scrivendo la, non solo per aver conquistato lo scudetto per la prima volta diin un derby, ma anche perché si tratta proprio dello scudetto della seconda stella. Nella sua lettera ai colleghi del Corriere della Sera, il tecnico sottolinea la portata di quanto fatto: «La seconda stella è della Milano nerazzurra. Un traguardo che ci permette di ...