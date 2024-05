Randazzo - organizzava eventi in una antica struttura senza alcuna autorizzazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 I militari della Compagnia di, unitamente ai Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute del Nucleo Anti Sofisticazione di Catania, hanno realizzato delle attività di controllo straordinario del territorio nel settore igienico-sanitario, sanzionando il titolare di un’attività di ristorazione, un 53 enne residente a Linguaglossa, proprio per mancanza di S.C.I.A. sanitaria. In particolare, da alcuni giorni i Carabinieri si erano accorti che l’uomo aveva pubblicato sui social un post mediante il quale pubblicizzava un evento che si sarebbe tenuto presso un prestigioso immobile sito alle porte di. Nell’occasione, il programma in questione prevedeva un’escursione a cavallo sull’Etna e, a seguire, un pranzo presso un ristorante situato all’interno della nota location. Il tutto da pagare ...