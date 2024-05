Scherma - Grand Prix sciabola Seoul 2024 | sette azzurri qualificati al tabellone principale

(Di sabato 4 maggio 2024)avanzano aldella prova maschile del GP Fie diin corso di svolgimento a, in Corea del Sud.tori guidati dal ct Nicola Zanotti si sonoaldei 64 e saranno in gara nella notte italiana tra domenica e lunedì. Oltre ai già ammessi per ranking, vale a dire Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo, hanno staccato il pass per ilgrazie alla fase a gironi Giovanni Repetti e Mattia Rea. Dopo aver vinto nei tabelloni principali si sonoanche Matteo Neri, rientrato dopo un lunghissimo stop per infortunio che lo aveva costretto a stare lontano dalle pedane ...

La testa di tutte e tutti è già proiettata a domenica, ma prima c’è una prova individuale di Coppa del Mondo 2023-2024 di sciabola femminile da onorare. È vero che in coda a questa settimana ci sarà la gara a squadre decisiva in chiave Parigi 2024, l’ultima che assegna punti per la qualificazione ... Continua a leggere>>

Si è aperta la tre giorni della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest . Oggi è giornata di qualificazioni per la prova individuale di domani, dove saranno sette gli azzurri in tabellone . I soli Luigi Samele e Luca Curatoli erano già sicuri della partecipazione, visto che entrambi sono tra ... Continua a leggere>>

È partita nella notte italiana la tre giorni di Seoul (Corea del Sud) dedicata all’ultimo Grand Prix FIE stagionale della sciabola . Sulle pedane coreane si è scesi in pedana per la solita lunga ed estenuante giornata dedicata alle qualificazioni per il tabellone principale maschile, con gli ... Continua a leggere>>

Scherma, nove spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale - Saranno nove gli azzurri qualificati per il tabellone principale del Grand Prix di spada maschile in corso di svolgimento a Calì. Solamente Davide Di ... Continua a leggere>>

Scherma, quattro azzurri passano la qualificazione. Sette in tutto gli italiani nel tabellone principale di sciabola a Seoul - È partita nella notte italiana la tre giorni di Seoul (Corea del Sud) dedicata all'ultimo Grand Prix FIE stagionale della sciabola. Sulle pedane coreane ... Continua a leggere>>

Scherma, Guillaume Bianchi in trionfo ad Hong Kong. Sul podio anche Marini - Nel tabellone maschile trionfa Guillaume Bianchi ... Fiorettisti a Hong Kong, spada in pedana a Cali, sciabola di scena a Seul ROMA (ITALPRESS) - Il fioretto in Coppa del Mondo a Hong Kong, la spada a ... Continua a leggere>>