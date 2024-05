Traffico Roma del 04-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) Luceverdegiorno 9 Trovati dalla redazione un incidente con rallentamenti avvenuto in via Angelo Emo in Prati all’altezza di via Giuseppe Di Bartolo che altro incidente in Piazza Mazzini nei pressi di via Settembrini e via Calabria nel quartiere pinciano l’altezza di via Lucania incidente con orientamenti sulle Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta in prossimità del Lungotevere dei fiorentini rallentamenti per incidente ancora in via di Acqua Acetosa Ostiense di via Anagnina in Piazza Vittorio Emanuele II nei pressi di via Conte Verde segnalato incidente con disagi su via Macedonio Melloni traversa di viale Marconi Torino manifestazione chiusa ancora la carreggiata laterale di via Tiburtina versocentro tra via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata chiusa per lavori la Salaria tra via Panama e via di Villa Grazioli in direzione di viale ...