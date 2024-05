Allegri | Il calcio è difficile da spiegare - va giocato Per un paio di mesi non abbiamo avuto attaccanti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2024) Massimilianopresenta Roma-Juventus, in programma domani alle 20:45 all’Olimpico di Roma. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw.: «Non dobbiamo pensare al passato» Come si avvicina la squadra a questa partita? «Ci siamo avvicinati bene, poi vediamo domani se riusciremo a tornare alla vittoria. La Roma ha grandi qualità tecniche. Sarà una partita affascinante, mae complicata». Può giocare Weah? «Ha fatto una buona partita. In questo periodo sta meglio e può giocare. Domani non ci saranno Alex Sandro e Kenan Yildiz che ha una gastroenterite».sulle condizioni di McKennie? «Ha fatto un’ottima stagione. In questo momento ho bisogno di tutti. Davanti Kean sta decisamente meglio e anche Milik dopo il gol contro la Lazio è in fiducia. Sabato ha fatto molto bene. Cambiaso può ...