Libertà di stampa - Italia in 46esima posizione -5 rispetto al 202 - Israele al 101° pos -o, al comando la Novergia - LA CLASSIFICA

(Di sabato 4 maggio 2024) "Un numero crescente di governi e autorità politiche non stanno adempiendo al proprio ruolo di garanti del miglior ambiente possibile per il giornalismo e del diritto del pubblico a notizie e informazioni affidabili, indipendenti e diversificate". A lanciare l'allarme è Reporter Senza Frontiere che

(Adnkronos) – Norvegia, Danimarca e Svezia sul podio del World Press Freedom Index 2024 , la classifica della Libertà di stampa stilata da Rsf. Ma bisogna scorrere la classifica e scendere fino al 46esimo posto per trovare l' Italia . Meglio fanno Tonga, Fiji, Slovenia. A chiudere la classifica , ... Continua a leggere>>

«Orbanisation»: orbanizzazione. Nell’analisi di Reporter Senza Frontiere sulla Libertà di stampa nel mondo, pubblicata ieri, l’Unione europea è chiamata a confrontarsi con il tentativo della classe politica di ridurre sempre […] The post Libertà di stampa , l’Italia scivola verso l’orbanizzazione ... Continua a leggere>>

... Cecilia Dalman Eek (Svezia) e Mélanie Lepoultier (Francia) in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa. "Le crisi globali che affrontiamo oggi evidenziano l'importanza di una ... Continua a leggere>>

In occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, l' Associazione Stampa Romana aderisce al Coordinamento permanente Roma - Palermo in ricordo delle vittime della mafia e dei giornalisti ... Continua a leggere>>