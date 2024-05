Volley B1 donne | le ragazze biancoblù sono già certe del primo posto La Clai di Caliendo guarda avanti L’obiettivo è l’undicesimo sigillo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Questa sera alle 20,30 lagiocherà l’ultima trasferta della regular season, al PalaSalvadè di Piacenza ledi Nelloaffronteranno le padrone di casa. Le piacentineultime in graduatoria con soli due punti conquistati in tutto il campionato. La capolista, già certa matematicamente di partecipare agli spareggi promozione, andrà in campo per vincere l’undicesima partita consecutiva. Continuare a fare risultato significa non perdere l’abitudine alla vittoria, e questo aiuta anche la concentrazione per quanto accadrà fra qualche settimana quando laandrà in campo per salire in serie A2. L’occasione di oggi può essere l’opportunità per far giocare chi ha messo sul parquet meno minuti, probabilmenteattingerà all’organico ampliando le rotazioni ...