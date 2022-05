Banca del Fucino entra a far parte della Fondazione Museo della Shoah (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è diventata partecipante sostenitore della Fondazione Museo della Shoah. L’obiettivo di questa partnership è sostenere la Fondazione Museo della Shoah a Roma: una struttura di grandissima utilità comune, promotrice di numerose attività dirette ai giovani, alle scuole, ai docenti e ai cittadini italiani e stranieri, con l’impegno a mantenere viva e presente nella società civile la memoria della tragedia della Shoah.La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –del, capogruppo del Grupporio Igea, è diventatacipante sostenitore. L’obiettivo di questa partnership è sostenere laa Roma: una struttura di grandissima utilità comune, promotrice di numerose attività dirette ai giovani, alle scuole, ai docenti e ai cittadini italiani e stranieri, con l’impegno a mantenere viva e presente nella società civile la memoriatragedia.La ...

Advertising

nestquotidiano : Banca del Fucino entra a far parte della Fondazione Museo della Shoah - IlModeratoreWeb : Banca del Fucino entra a far parte della Fondazione Museo della Shoah - - Giorgioven : Siete i tipi da agenda elettronica o coltivate ancora il romanticismo della carta e della penna? ?? Poco importa, l'… - Leryn23212354 : RT @AE_Italia: La transizione verso un'era senza gabbie in Italia è possibile ?? 'In Italia -secondo la banca dati nazionale del Ministero d… - super_caz : @Corriere La mi banca che mi impedisce di pagare le rate del mutuo? Ma magari, dove devo firmare? -