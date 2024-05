Migranti | Bonelli - ‘151 mln senza gara per centro in Albani - interrogazione a Piantedosi’

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ?Il ministro Piantedosi spieghi perché i suoi uffici hanno assegnato la gestione di unperina per 151 milioni di euroe per lo più a una società il cui presidente del consiglio d’amministrazione, Camillo Aceto, è stato amministratore delegato della Cascina, cooperativa commissariata per infiltrazioni mafiose nell’inchiesta della procura di Roma su ‘Mafia Capitale’. Anche se il commissariamento è stato revocato, la connessione con indagini così gravi avrebbe dovuto portare alla prudenza da parte del ministro?. Così il deputato di AVS Angelo. ?La procedura negoziata utilizzata per l’assegnazione è inaccettabile e dimostra la mancanza di trasparenza e di controllo del governo. Si tratta di un contratto da oltre 151,5 ...

La premier Giorgia Meloni è in visita nel Palazzo presidenziale di Cartagine per incontrare il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. I due hanno avuto un incontro bilaterale, in seguito al quale Meloni ha tenuto una breve ...

dieci persone sono state arrestate perché indiziate di sfruttamento del lavoro di 67 extracomunitari impiegati per la raccolta di ortaggi e olive e per la pulizia di vigne ti nelle province di Livorno e Grosseto. È accaduto nel Cas di Piombino . Le ...

Migranti: Bonelli, '151 mln senza gara per centro in Albania, interrogazione a Piantedosi' - migranti: Bonelli, '151 mln senza gara per centro in Albania, interrogazione a Piantedosi' - Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Il ministro Piantedosi spieghi perché i suoi uffici hanno assegnato la gestione di un centro per migranti in Albania per 151 milioni di euro senza gara e per lo più a una ...

Brasile, Zaia: raccolta fondi per comunità colpite da inondazioni - Brasile, Zaia: raccolta fondi per comunità colpite da inondazioni - “Il Veneto è legato oltremodo a questa terra, nella quale risiede una nutrita e radicata comunità di discendenti di migranti veneti ... unisce è forte e sapere che intere famiglie sono ora senza ...

Zaia "Raccolta fondi per Rio Grande do Sul" - Zaia "Raccolta fondi per Rio Grande do Sul" - "Il Veneto è legato oltremodo a questa terra, nella quale risiede una nutrita e radicata comunità di discendenti di migranti veneti ... unisce è forte e sapere che intere famiglie sono ora senza ...