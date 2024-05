“Sono in barca col mio amico Aldo” | le intercettazioni nelle carte dell’inchiesta su Giovanni Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il presidente della Liguriaè accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Al centro dell'indagine il rapporto con l'imprenditore Aldo Spinelli, consistente secondo i pm genovesi in finanziamenti ricevuti dal Comitato elettorale diin cambio dell'agevolazione di alcune pratiche. Tra queste la concessione della spiaggia di Punta dell'Olmo e il rinnovo del Terminal Rinfuse in cui sarebbe coinvolto anche l'ad di Iren Paolo Emilio Signorini. Ecco che cosa è emersodell'inchiesta.

Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 11:36 Toti avrebbe chiesto un aiuto ad alcuni imprenditori mettendo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati” per quattro appuntamenti ...

“Senti Renato, io sono nelle mani di Giovanni per questi due supermercati qua. Per cui se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni”. È la mattina del 17 marzo 2022 e Francesco Moncada, consigliere d’amministrazione di Esselunga e ...

