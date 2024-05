Juventus | Yildiz al lavoro in palestra - Alex Sandro a parte

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ripresi i lavori dellaalla Continassa in vista del match di domenica alle 18 con la Salernitana, valevole per la 36esima giornata di campionato. Kenanresta ancora in dubbio, con l’attaccante che è ancora alle prese con qualche postumo della gastroenterite che lo sta debilitando e ha fatto forza inanche per, da valutare nei prossimi giorni. Si ferma invece Mattia De Sciglio, che ha riportato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra e salterà la sfida casalinga contro i campani. La squadra di Allegri si ritroverà domani alla Continassa per una seduta mattutina. SportFace.

Le ultime dalla Continassa per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Juventus tra Yildiz , Alex Sandro e De Sciglio La Juventus si prepara alle ultime partite della stagione, tra cui la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. dalla ...

ESCLUSIVA CS – Maurizio Casagrande: “Spalletti a Napoli ha avuto modo di esaltarsi, Osimhen è un campione straordinario” - ESCLUSIVA CS – Maurizio Casagrande: “Spalletti a Napoli ha avuto modo di esaltarsi, Osimhen è un campione straordinario” - Visualizzazioni: 7 Maurizio Casagrande, famoso attore e tifoso del Napoli, ha parlato ai nostri microfoni delle sue due grandi passioni: il calcio e il cinema. Le parole di Maurizio Casagrande L’attor ...

TJ - Allenamento congiunto con la Next Gen terminato. Risentimento muscolare per De Sciglio. Yildiz ha lavorato in palestra. Alex Sandro a parte - TJ - Allenamento congiunto con la Next Gen terminato. Risentimento muscolare per De Sciglio. yildiz ha lavorato in palestra. Alex Sandro a parte - 14:38 - IL REPORT DELL'ALLENAMENTO - La juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato il report della seduta odierna: "Secondo giorno di lavoro sul campo per ...

TJ - Allenamento terminato. Risentimento muscolare per De Sciglio. Yildiz ha lavorato in palestra. Alex Sandro a parte - TJ - Allenamento terminato. Risentimento muscolare per De Sciglio. yildiz ha lavorato in palestra. Alex Sandro a parte - 13:59 - ALLENAMENTO TERMINATO - La juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro la Salernitana. yildiz, oggi, ha lavorato in palestra perché ...