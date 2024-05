Al Dì di festa | Villamagna tra banchi - gioch - musica e solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 8 maggio 2024 –inquesta domenica:, trekking, mercatino e street food animeranno la giornata della frazione di Bagno a Ripoli (Fi). La comunità disi ritrova intorno alladi paese realizzata in collaborazione con la Proloco. Per la terza edizione di “Al Dì di” ci sarannodi artigianato, hobbisti, cibo di strada, arte,e intrattenimento. Non manca il carattere sociale e comunitario della manizione grazie alla presenza di numerose associazioni per i diritti civili e sociali, ad importanti realtà di inclusione ed assistenza del territorio che promuovono i temi della pace, dell'ecologia, delle culture, e alle testimonianze di organizzazioni che ...