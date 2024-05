Pericoloso latitante arrestato a Monaco Tornava da New York

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Macerata, 8 maggio 2024 – Unricercato con mandato d’arresto internazionale per rapina aggravata e furto aggravato è statoin Germania, a, dopo una lunga inchiesta dei carabinieri di Fermo, in collaborazione con la polizia di frontiera tedesca. In manette è finito un romeno di 54 anni, gravato da un ordine di arresto emesso dalla procura della Repubblica di Macerata ed esteso in ambito europeo. L’uomo deve scontare una pena residua di anni 7 e mesi 6 di reclusione per tre rapine aggravate a mano armata e un furto aggravato, commessi a Monte San Giusto nel giugno 2011. L’uomo, in passato domiciliato a Montegranaro, nel Fermano, è stato bloccato all’aeroporto internazionale di, in ingresso dallo scalo proveniente da New. L’uomo è stato ...

