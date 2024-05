(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’orrore della guerra che sgonfia il pallone. Ilinsta vivendo un momento di forte crisi a causa dell’invasione russa. Nelle ultime ore è diventata virale la storia di Nikolai Sirash, calciatore dell’FC Khust, club di prima divisione, prelevato mentre si trovava alla stazione insieme ai suoi compagni di squadra. A portarlo via, contro la sua volontà, sono stati i membri del TCC, l’ufficio per l’arruolamento militare ucraino. Il calciatore sembra essere stato raggiunto da un provvedimento di coscrizione nonostante la legge entrerà in vigore solo a partire dal 18 maggio. Del ragazzo non si hanno più notizie. Il comunicato dell’FC Khust “Nikolai Sirash, uno dei principali giocatori dell’FC Khust, oggi, 7 maggio, è stato prelevato direttamente dalla stazione cittadina dai lavoratori del TCC e portato all’ufficio di reclutamento militare. Al ...

Ucraina, calcio sull’orlo del collasso: giocatore rapito e costretto all’arruolamento forzato - ucraina, calcio sull’orlo del collasso: giocatore rapito e costretto all’arruolamento forzato - La storia di Nikolai Sirash diventa virale: il giovane calciatore ucraino rapito in stazione e costretto all'arruolamento forzato ...

Quote Europei calcio, Spalletti fa la spesa in casa dell'Inter - Quote Europei calcio, Spalletti fa la spesa in casa dell'Inter - La Serie A si avvia a concludere il suo percorso stagionale e, di conseguenza, sta crescendo, giorno dopo giorno, l’attesa per i prossimi Europei. L’Italia torna in Germania, da campione in carica, pe ...

Ucraina, Salvini: "Monti e Macron vanno curati, vadano loro" - ucraina, Salvini: "Monti e Macron vanno curati, vadano loro" - (Adnkronos) - "Mi turba che dopo Macron anche Monti oggi parli dell’invio di soldati italiani a combattere in ucraina. Questi vanno curati: chi la pensa così e lo dice come se fosse una cosa normale, ...