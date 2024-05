Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti A027 - A02 - A041 Ecco gli INTERPELLI

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

L'estate, con il suo sole e il mare, è un momento di gioia per molti. Ma per i genitori che lavorano, può trasformarsi in un incubo logistico di tre mesi. Trovare una soluzione per i figli, con costi dei campi estivi alle stelle e nonni non sempre ...

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. ...

Anche quest'anno le scuole cercano i docenti tramite INTERPELLI . Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. ...

Noipa, il cedolino di maggio 2024 con gli arretrati e il bonus mamme: data pagamenti, calcoli e importi - Noipa, il cedolino di maggio 2024 con gli arretrati e il bonus mamme: data pagamenti, calcoli e importi - I pagamenti riguarderanno le madri lavoratrici statali e i docenti (incluso il personale Ata ... 14 maggio: emissione urgente per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale ...

“Uno, Nessuno, 100 Giga”: nove eventi per gli studenti siciliani - “Uno, Nessuno, 100 Giga”: nove eventi per gli studenti siciliani - Ricostituiamoci per restare umani” sarà ospitato nei locali della scuola Roncalli con l’attivazione di laboratori creativi di arte, teatro, musica, yoga e mindfulness dedicati ai 240 fra studenti, ...

“Uno, Nessuno, 100 Giga”: nove incontri per gli studenti siciliani - “Uno, Nessuno, 100 Giga”: nove incontri per gli studenti siciliani - Ricostituiamoci per restare umani” sarà ospitato nei locali della scuola Roncalli con l’attivazione di laboratori creativi di arte, teatro, musica, yoga e mindfulness dedicati ai 240 fra studenti, ...