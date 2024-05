Europee - l’intervista a Donazzan FdI | Vannacci ha ragione L’aborto? Non è un diritto uccidere un bambino E i gay pride sono una violenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’assessore – preferisce che il titolo non sia declinato al femminile – Elenaè una veterana dell’amministrazione del Veneto. È stata eletta consigliere regionale, la prima volta, nel 2000. Ai tempi era un’esponente di Alleanza nazionale. Da allora, non ha steccato una tornata elettorale: 24 anni a Palazzo Ferro Fini, di cui 19 nel ruolo di assessore per le diverse giunte che sisuccedute. Lei è diventata una costante per la destra, in un territorio profondamente leghista. Sulla sua pagina Wikipedia in lingua inglese, si legge: «She is the current longest serving regional minister, as well as one of the longest serving ones in Venetian politics». Urna dopo urna, si è conquistata la nomea di campionessa di preferenze e, adesso, metterà a disposizione il suo consenso personale per la sfida europea di Fratelli d’Italia. «Io non arretro sui ...