Meghan Markle ha visto il fantasma Lady Diana mentre faceva yoga e ne ha parlato con Harry La rivelazione choc dell’esperta reale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chesia molto legata alla figura di, la madre del principe, non è un mistero. In casa la coppia ha diverse foto dell’indimenticata “principessa del popolo” e, inoltre,spesso omaggia la suocera, scomparsa prematuramente, con diversi post sui social. A conferma di questo forte legame anche unaKinsey Schofield che , ospite del podcast Outspoken Uncancelled, ha rivelato che – durante Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (il 6 febbraio 2022, ndr) – la principessa Beatrice avrebbe sentitoraccontare adi avereildiD. “Quando...

