Roberto Rossellini - il grande lascito del padre del neorealismo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’8 maggio 1906 nasceva: considerato ildel, i suoi film hanno lasciato un profondo segno nella storia del cinema italiano e mondiale. Dalla Trilogia della guerra antifascista che comprende Roma, città aperta, Paisà e Germania anno zero fino a Stromboli e Viaggio in Italia, ripercorriamo la carriera delregista romano cercando di comprendere qual è stata l’importanza del suo. Fotogrammi della vita del dopoguerra Una scena di Paisà di– © FFPRoma città aperta (1945), Paisà (1946) e Germania Anno Zero (1948): sono i tre film che costituiscono la Trilogia della guerra antifascista di. Il primo, con protagonisti Anna Magnani e Aldo Fabrizi, è il più noto: la ...

