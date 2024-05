Leonardo - primo trimestre in crescita | ricavi +3, - boom elettronica ed elicotteri

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha chiuso ideldel 2024 in. L’azienda conferma le guidance per l’intero anno. Il portafoglio dell’azienda segna 43,153 miliardi di euro di nuovi ordini, che assicurano la produzione di 2,5 anni. Non scontata, ma prevista ladei(+15,3% rispetto all’anno precedente). Analisi e commento dell’ad Roberto Cingolani. Chiusura delinedha registrato un aumento nei primi tre mesi del 2024. L’incremento è del +18,2% (+14,9% rispetto a marzo 2023), un forte segnale rispetto al crollo in borsa dello scorso mese. Il settore ...

Sono ancora le divisioni Elettronica per la difesa e sicurezza, insieme alla tradizionale buona performance degli elicotteri , a trainare i numeri di Leonardo per il primo quarto del 2024, a cui si aggiungono i risultati ottenuti dal contributo di ...

