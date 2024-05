(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel nuovo fumetto in uscita, “Quando muori resta a me”, l'artista pone particolare attenzione ai limiti eresponsabilità dei maschi. Lo fa alla sua maniera, facendo ridere, piangere, e di nuovo ridere

Nel prossimo Calciomercato estivo il Milan prenderà un Nuovo attaccante e in queste ore arrivano novità positive per i rossoneri

Daria Bignardi: Zerocalcare è uno dei pochi uomini a cui il patriarcato sta a cuore come alle donne - Daria Bignardi: Zerocalcare è uno dei pochi uomini a cui il patriarcato sta a cuore come alle donne - Nel nuovo fumetto in uscita, “Quando muori resta a me”, l'artista pone particolare attenzione ai limiti e alle responsabilità dei maschi. Lo fa alla sua maniera, facendo ridere, piangere, e di nuovo r ...

Cattolica potenzia la Ztl in centro: ecco le nuove regole - Cattolica potenzia la Ztl in centro: ecco le nuove regole - Ztl a Cattolica, l'amministrazione vara il nuovo piano del traffico sul centro commerciale naturale della Regina ...

Cosa sono le audio emoji che potrebbero arrivare presto su Android - Cosa sono le audio emoji che potrebbero arrivare presto su Android - I più nostalgici ricorderanno i trilli online su Msn, ma oggi, in una sorta di operazione nostalgia, si potrebbe fare un piccolo salto nel passato con le nuove emoji audio promesse da Google per Andro ...