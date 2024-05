A Pulsano una via intitolata ai caduti della Polizia di Stato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoDomani, giovedì 09 maggio 2024 alle ore 18:30, presso la casa comunale di via degli orti in, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’intitolazione di una strada del Comune diai “di”. La manifestazione è organizzata dalla Questura di Taranto e dal Comune diin collaborazione con l’Associazione “Nastro Verde” – Sezione Regionale Puglia e Basilicata. La cerimonia, fortemente voluta dal Questore di Taranto dott. Massimo Gambino e dal Sindaco diavv. Pietro D’Alfonso, impreziosita dalla presenzaFanfara a Cavallodi, intende ricordare la “Giornata ...

Matteo Falcinelli, dipartimento Stato Usa: “Riconosciamo preoccupazioni Italia” - Matteo Falcinelli, dipartimento Stato Usa: “Riconosciamo preoccupazioni Italia” - (Adnkronos) - "Noi riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia Falcinelli riguardo alle circostanze dell'arresto di ...

Ustica, risarcimenti per il disastro azzerati: sequestro da 130 milioni - Ustica, risarcimenti per il disastro azzerati: sequestro da 130 milioni - MILANO – Il Nucleo Speciale polizia Valutaria della Gdf sta eseguendo un sequestro per circa 130 milioni di euro, emesso dal gip di Milano, nei confronti di “due componenti pro-tempore del cda della s ...

Proteste pro Gaza, anche in Italia manuale della guerriglia negli atenei - Proteste pro Gaza, anche in Italia manuale della guerriglia negli atenei - (Adnkronos) - ''Come creare barriere fisiche o 'stack', cioè file di persone che si tengono tra loro e avanzano verso un obiettivo specific ...