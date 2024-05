Natalità - essere madre è più facile in Emilia Romagna | la classifica delle regioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bologna, 8 maggio 2024 - L'al secondo postopiù 'mother friendly'. E' quanto emerge dalla nona edizione del rapporto 'Le Equilibriste - la maternità in Italia 2024' di Save The Children. Nella settimana che porta alla Festa della Mamma, in programma domenica 12 maggio, il quadro generale in Italia sullarimane preoccupante: secondo i dati, una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopodiventata. Di più: il 72,8%'convalide'dimissioni dei neogenitori riguarda le donne. Il 2023 ha registrato poi un nuovo minimo storiconascite in Italia, ormai stabilmente ferme sotto le 400mila unità, con un calo del 3,6% rispetto all'anno ...