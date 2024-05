Medicina - Giovagnoni Sirm | Con radiomica risposte più rapide su efficacia cure

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano, 8 mag. (Adnkronos Salute) – “Laè una tecnica che utilizza sistemi di intelligenza artificiale (Ai) e machine learning in grado di processare il dato numerico di Tac e risonanza (Rm) per dare informazioni che l’occhio umano non può nemmeno immaginare. Questo permette di discriminare lo stato di differenziazione dei tessuti normali da quelli patologici e dare una diagnosi precoce di malattie come i tumori, di stabilire il grado di aggressività della patologia e quindi avere informazioni sulla prognosi. La cosa più promettente però è la possibilità di sapere, in tempi più rapidi”, anche nel giro di qualche giorno, “la risposta del paziente alla cura e quindi l’della terapia”. Attualmente laè impiegata “sui tumori di prostata polmone, mammella e fegato, ma se ne prevede l’impiego anche in altre ...

