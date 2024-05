Giorgetti paragona il Superbonus alla tragedia del Vajont | “Siamo intervenuti con la valanga già partita”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nell'intervento in Senato per discutere gli emendamenti sulfa un paragone con il: "Per fortuna abbiamo messo una diga, ma laera già partita". Il ministro ha confermato il nocessione del credito e lo sconto in fattura e ha detto che spalmare i crediti a 10 anni invece che a 4 "non sarà una possibilità, ma un obbligo".