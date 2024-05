(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per ledei rappresentanti del Parlamento Europeo, in calendario per l’Italia sabato 8 giugno e domenica 9 giugno prossimi, gli elettori che desiderano spostarsi con il treno per andare a votare potranno usufruire di alcune tariffe agevolate perla propria sede elettorale. Ecco le proposte died

Sono quarantasette milioni gli italiani che potranno votare alle prossime elezioni europee dell’8 e il 9 giugno e ben 2,8 milioni di loro lo faranno per la prima volta. Il voto servirà per eleggere i settantasei eurodeputati italiani su ...

Mumbai, appello elettorale del card. Gracias: ‘Pregate, poi votate’ - Mumbai, appello elettorale del card. Gracias: ‘Pregate, poi votate’ - Durante le elezioni della Lok Sabha del 2014 ... I risultati verranno annunciati il 4 giugno prossimo.

PREMIERATO, SCHLEIN: - PREMIERATO, SCHLEIN: - "Questa assemblea straordinaria risponde a un'accelerazione che stiamo vedendo e che vi chiedo insieme di fermare: un'accelerazione dettata dalle ragioni più sbagliate, perché evidentemente è un'accel ...

Elezioni europee 2024, sconti sui biglietti di Trenitalia e Italo per raggiungere i seggi - elezioni europee 2024, sconti sui biglietti di Trenitalia e Italo per raggiungere i seggi - Per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo, in calendario per l’Italia sabato 8 giugno e domenica 9 giugno prossimi, gli elettori che desiderano spostarsi con il treno per andare a ...