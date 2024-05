Stash dei The Kolors e il ladro fantasma | il cantante denuncia ma il furto per ora è un mistero

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano – Tentatoa casa di Antonio "" Fiordispino, il frontman della band The, in zona Navigli a Milano. Are pubblicamente l'accaduto è stato proprio l'artista trentacinquenne con un post su Instagram: "Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subìto una casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente", il testo del messaggio social pubblicato mercoledì mattina. L'allarme anti-intrusione Stando alle prime informazioni, il tentatoè andato in scena martedì mattina nello stabile dove vive Fiordispino, un palazzo di quattro piani non lontano dalla fermata Romolo della metropolitana. L'intrusione ha fatto scattare l'allarme, e a quel punto ...

