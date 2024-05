Sanità - maxi piano assunzioni nel Lazio Rocca | 9700 nuovi operatori Non succedeva da 20 anni

Pubblicato il Maggio 8, 2024 La regione Lazio metterà in campo un Piano per potenziare la sanità regionale, con l’assunzione di migliaia di nuove figure professionali. A livello regionale, infatti, saranno 8mila e 158 le nuove assunzioni a tempo ...

“Ci piace dare giudizi sui fatti, non facendoci imbrigliare in gabbie ideologiche come a qualcun altro piace. Per questo di fronte a quanto comunicatoci oggi dal Presidente Francesco Rocca, nell’incontro avuto in Regione Lazio, non possiamo che ...