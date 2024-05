Cibus Alessandro Squeri DG Steriltom | Azienda in crescita - fatturato da 30 a +200 milioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è presente a2024 e quest'anno festeggia i 90 anni di attività. L'si trova in più di 80 Paesi nel mondo con unche nel 2023 ha superato i 200di euro e rappresenta una delle maggiori eccellenze del “Made in Italy”, confermandosi leader Europeo nella produzio

Cibus 2024, Federalimentare: "Prima industria italiana per valore e qualità" - cibus 2024, Federalimentare: "Prima industria italiana per valore e qualità" - Il settore alimentare è quasi sinonimo di Made in Italy e dà un importante contributo alla crescita dell'economia.

A Cibus 2024, il Gruppo Martelli lancia due nuovi prodotti e presenta la nuova immagine - A cibus 2024, il Gruppo Martelli lancia due nuovi prodotti e presenta la nuova immagine - A cibus, il Gruppo Martelli lancia Mortadella Bologna Igp e la Mortadella “Qui Ti Voglio” e presenta la nuova immagine con un concept colorato e multisensoriale ...

Agroalimentare: il 10% dell'export europeo è italiano. Cibus si apre con i ministri Urso e Lollobrigida - Agroalimentare: il 10% dell'export europeo è italiano. cibus si apre con i ministri Urso e Lollobrigida - Oggi inauguriamo cibus 2024, e stiamo già lavorando all’edizione 2025 ... L’agroalimentare ha chiuso con un export pari a 62 miliardi di euro di fatturato, + 6% rispetto al 2022, ma un +41% rispetto ...