Il posacenere che ricicla le sigarette in piazza Verdi a Bologna | Diventano materiali per la moda

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 –, e tuttasi muovono, seppur a piccoli passi, verso un futuro più green. Nell’ambito della campagna nazionale ‘#Riciccami’, di Human Maple (una start up di Castelfranco Emilia), è infatti stato installato, davanti alle Scuderie, il primodella città in grado dire i mozziconi di(video).non è stata scelta a caso: cuore della movida universitaria, è anche una zona di incroci e traffico. “È un progetto che calza alla perfezione con le nostre parole chiave: innovazione e sostenibilità. Il nostro lavoro sul territorio comprende il sostegno ai progetti di realtà che si distinguono di più, come Human Maple, una startup che conosciamo da tempo e con cui ...

Proteste, barriere, scontri con le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per difendere decine di alberi dal l’abbattimento in vista di un progetto di riqualificazione di un’area verde. È iniziato alle 6 del 3 aprile lo sgombero del Don Bosco, un ...

A dodici anni dal sisma riapre il Duomo di Finale Emilia - A dodici anni dal sisma riapre il Duomo di Finale Emilia - Per permettere a quante più persone di assistere all'evento, in piazza verdi, nei pressi del Duomo ... organista della Basilica di San Petronio di bologna, e canteranno i ragazzi del 'Piccolo Coro ...

Treno Bologna-Ravenna e disagi, Europa Verde: “Ai pendolari un mese di abbonamento gratis” - Treno bologna-Ravenna e disagi, Europa Verde: “Ai pendolari un mese di abbonamento gratis” - La Regione Emilia-Romagna ripristini il mese di abbonamento gratuito come risarcimento ai pendolari che subiscono gravi ritardi o cancellazione dei ...

