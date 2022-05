“La Russia ruba il grano all’Ucraina” | la prova nel video della Cnn La “carta” di Kiev per aggirare il blocco

(Di martedì 24 maggio 2022) E’ arrivato in Lituania il primo treno con un carico diucraino, che verrà poi esportato tramite i porti del Paese Baltico. Lo riferisce l’Ansa. Si tratta di una consegna di, che ha lo scopo di valutare l’efficacia di rotte alternative all’utilizzo dei porti ucraini, bloccati dall’invasione russa. La rotta sperimentata consente dila Bielo, attraversare la Polonia e fermarsi alla stazione di Sheshtokai, poco dopo il confine; per poi proseguire verso il porto di Klaipeda. Secondo la nota delle ferrovie di stato lituane nel corsosettimana arriveranno altri due treni con, mais e olio di girasole. «Ci aspettiamo di potenziare il sistema fino a ricevere dun treno al giorno: ciascuno con un massimo di 1.500 tonnellate di ...

UCRAINA - Da parte sua il ministro degli Esteri ucraino ha chiesto oggi alla comunità internazionale di evitare di acquistare dalla'il grano chein Ucraina'. 'I ladri russi rubano il ...Per le sue esportazioni, Kiev è alla ricerca di rotte alternative ai porti ucraini, bloccati dal conflitto con la. 'Ci aspettiamo di ricevere un treno al giorno dall'Ucraina, ciascuno con un ...(Adnkronos) – Mentre prosegue la guerra contro Kiev, la Russia continuerebbe a rubare il grano dell’Ucraina dal porto di Sebastopoli, in Crimea. E’ quanto emergerebbe fa una serie di nuove foto satell ...Nuove prove dell’uso da parte di Mosca dell’arma delle riserve di cibo. L’ipotesi di una task force navale occidentale per forzare il blocco del Mar Nero. Aperta anche la via del trasporto ferroviario ...