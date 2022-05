È a dicembre che il Napoli ha perso lo scudetto, in quel mese ha lasciato 11 punti (Di martedì 24 maggio 2022) La serie A si è conclusa ed è tempo di bilanci e valutazioni. È il tempo, insomma di guardare i numeri. Ovviamente guardiamo i numeri che ci interessano da vicino, quelli relativi alla squadra per la quale facciamo il tifo per provare a capire dove si sarebbe potuto fare meglio. L’analisi che segue è un tentativo di valutare i soli punti persi al fine di comprendere cosa si poteva migliorare, se davvero sarebbe stato possibile ambire a qualcosa di più o se la squadra ha fatto più di quello che era nelle sue corde Partiamo dalla quota scudetto. Il Milan ha cucito sulla maglia lo scudetto realizzando il 75,44% dei punti a disposizione e, soprattuto perdendo solo 4 partite (come L’inter) e subendo gli stessi 31 gol del Napoli e uno in più dell’Inter a conferma del fatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) La serie A si è conclusa ed è tempo di bilanci e valutazioni. È il tempo, insomma di guardare i numeri. Ovviamente guardiamo i numeri che ci interessano da vicino,li relativi alla squadra per la quale facciamo il tifo per provare a capire dove si sarebbe potuto fare meglio. L’analisi che segue è un tentativo di valutare i solipersi al fine di comprendere cosa si poteva migliorare, se davvero sarebbe stato possibile ambire a qualcosa di più o se la squadra ha fatto più dilo che era nelle sue corde Partiamo dalla quota. Il Milan ha cucito sulla maglia lorealizzando il 75,44% deia disposizione e, soprattuto perdendo solo 4 partite (come L’inter) e subendo gli stessi 31 gol dele uno in più dell’Inter a conferma del fatto ...

