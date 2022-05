Chelsea Boehly | la Premier League approva l’acquisizione del club

Advertising

' Il consiglio della Premier League ha approvato oggi la proposta di acquisizione delFootball Club da parte del Todd/Clearlake Consortium . L'acquisto resta subordinato al rilascio da ..."Il consiglio della Premier League ha approvato oggi la proposta di acquisizione delFootball Club da parte del Todd/Clearlake Consortium " . È quanto si legge in un comunicato ufficiale della Premier League relativamente alla cessione del club londinese e quindi al ..."Il consiglio della Premier League ha approvato oggi la proposta di acquisizione del Chelsea Football Club da parte del Todd Boehly/Clearlake Consortium. L'acquisto resta subordinato al rilascio da ...Passi in avanti, di fatto decisivi, per la trattativa della cessione del Chelsea alla cordata di Boehly. In settimana era attesa l'approvazione da parte della Premier League inglese e ...