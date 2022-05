Progetto Chelonia, l’iniziativa ambientale per la salvaguardia delle testuggini (Di lunedì 23 maggio 2022) testuggine greca – Archivio Parco Natura Viva – © Giorgio OttoliniIl 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, Smarties presenta il Progetto di ricerca e conservazione Chelonia del Parco Natura Viva In tutto il mondo il 23 maggio si celebra la Giornata mondiale delle Tartarughe, nata per promuovere la salvaguardia di questi antichi rettili, esistenti da 200 milioni di anni, e sensibilizzare sul pericolo di estinzione di numerose specie. Smarties fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità e la biodiversità sostenendo, con la nuova edizione limitata in carta riciclabile Smarties Dinosaur, il Progetto Chelonia del Parco Natura Viva. Il Parco Natura Viva è un grande giardino zoologico situato tra Verona e il Lago di Garda al cui interno ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 23 maggio 2022) testuggine greca – Archivio Parco Natura Viva – © Giorgio OttoliniIl 23 maggio, in occasione della Giornata MondialeTartarughe, Smarties presenta ildi ricerca e conservazionedel Parco Natura Viva In tutto il mondo il 23 maggio si celebra la Giornata mondialeTartarughe, nata per promuovere ladi questi antichi rettili, esistenti da 200 milioni di anni, e sensibilizzare sul pericolo di estinzione di numerose specie. Smarties fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità e la biodiversità sostenendo, con la nuova edizione limitata in carta riciclabile Smarties Dinosaur, ildel Parco Natura Viva. Il Parco Natura Viva è un grande giardino zoologico situato tra Verona e il Lago di Garda al cui interno ...

Lopinionista : Progetto Chelonia, l'iniziativa ambientale per la salvaguardia delle testuggini - greencityit : Smarties sostiene il rogetto Chelonia per la salvaguardia delle testuggini: Il 23 maggio, in occasione della Giorna… - giovannizambito : GIORNATA MONDIALE DELLE TARTARUGHE, SMARTIES SOSTIENE IL PROGETTO CHELONIA PER LA SALVAGUARDIA DELLE TESTUGGINI -