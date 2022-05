Fotovoltaico, nuovo Bonus da 8.500€: come funziona, requisiti e come richiederlo (Di lunedì 23 maggio 2022) Buone notizie per tutti gli abitanti della Puglia perché sono a disposizione dei cittadini, in questa Regione, Bonus e aiuti per installare un sistema Fotovoltaico o uno energetico da fonti rinnovabili. Chi vive lì, infatti, ha la possibilità di chiedere uno sconto fino a 8.500 euro. Bonus Fotovoltaico e lo sconto in Puglia: cos’è Il Bonus economico per il Fotovoltaico, che in realtà è uno sconto, è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati da almeno un anno in Puglia. Il requisito fondamentale è quello di avere un reddito Isee non superiore ai 20.000 euro per l’anno 2000. Ma non solo. Chi presenta la domanda non deve beneficiare di altre agevolazioni, che siano sul piano comunale, regionale o statale: in questo è compreso anche il SuperBonus 100% e le altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Buone notizie per tutti gli abitanti della Puglia perché sono a disposizione dei cittadini, in questa Regione,e aiuti per installare un sistemao uno energetico da fonti rinnovabili. Chi vive lì, infatti, ha la possibilità di chiedere uno sconto fino a 8.500 euro.e lo sconto in Puglia: cos’è Ileconomico per il, che in realtà è uno sconto, è rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati da almeno un anno in Puglia. Il requisito fondamentale è quello di avere un reddito Isee non superiore ai 20.000 euro per l’anno 2000. Ma non solo. Chi presenta la domanda non deve beneficiare di altre agevolazioni, che siano sul piano comunale, regionale o statale: in questo è compreso anche il Super100% e le altre ...

