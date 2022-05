Advertising

iamfakeC : @isamoodyperson gli sfottò ci stanno sempre, i cori, lo striscione pure, alla fine è sempre un derby. Però sta cosa… - TonyBrando1983 : @ilariadipiazza @andreapurgatori @repubblica E’ proprio questo senso di superiorità che millantate che vi fa cadere… - avespartacus : RT @sportmediaset: Esultanza, cori e... cuore con le mani: Pioli, festa scatenata! #Milan #Scudetto #Pioli - el_cholo2809 : @maurovoerzio Volevi una foto di ciascuno dei 2000 con paricolari e report dettagliato?? Eppure in Italia ti scald… - CalzolaiMarco : @PersempreDrugo A quanto tempo fa risale questa foto? Lo stadium senza striscioni, bandiere, cori e coreografie non… -

Pianeta Milan

I supporter della Salernitana sono accorsi numerosi, soprattutto ragazzi, intonandoe sventolando bandiere granata. Molti di loro sono anche riusciti a scattare unaricordo con Bonazzoli e ...I voti della Gazzetta a personaggi ed eventi sportivi della settimana.e applausi: l'arrivo del bus a Casa Milan Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ... Foto, cori e applausi: l’arrivo del pullman a Casa Milan | VIDEO Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale.Milan, festa scudetto Milano: video e foto. 30mila tifosi a piazza Duomo: tappeto rossonero per la città meneghina tra cori, fumogeni e sfottò all'Inter ...