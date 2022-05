Festa di Primavera benefica alla Nevio di Napoli: il ricavato alla Fondazione Santobono (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà interamente devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di Napoli per l’apertura di in corridoio umanitario impegnato nell’accoglienza dei bambini ucraini esuli di guerra bisognosi di cure pediatriche, il ricavato dell’iniziativa “E’ Primavera, Svegliati Pace” organizzata dall’Istituto Comprensivo “G. Nevio-Cinquegrana” di via Torre Cervati a Napoli. Con la vendita dei manufatti realizzati dai giovanissimi alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della media nei laboratori “green” del’istituto guidato dalla preside Maria Loreta Chieffo, che già accoglie tre alunni ucraini, anche una sapiente esibizione musicale eseguita ai flauti e alle percussioni dai giovanissimi alunni delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà interamente devolutoPausilipon Onlus diper l’apertura di in corridoio umanitario impegnato nell’accoglienza dei bambini ucraini esuli di guerra bisognosi di cure pediatriche, ildell’iniziativa “E’, Svegliati Pace” organizzata dall’Istituto Comprensivo “G.-Cinquegrana” di via Torre Cervati a. Con la vendita dei manufatti realizzati dai giovanissimi alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della media nei laboratori “green” del’istituto guidato dpreside Maria Loreta Chieffo, che già accoglie tre alunni ucraini, anche una sapiente esibizione musicale eseguita ai flauti e alle percussioni dai giovanissimi alunni delle ...

Advertising

1JackFantastic : RT @Leccezionaleit: A Ruffano grande festa per il Lecce. Bagno di folla ieri per il presidente Sticchi Damiani, il coordinatore Gennaro Del… - Leccezionaleit : A Ruffano grande festa per il Lecce. Bagno di folla ieri per il presidente Sticchi Damiani, il coordinatore Gennaro… - RaiTelevideo : 18^ FESTA DI PRIMAVERA E DELLO SPORT?programma ricco di eventi: apertura di stand gastronomici, mercatino dell'arti… - Mafara72 : RT @H24Montesacro: 'Festa di primavera' di Fidene: al parco Labia l'incontro dedicato a don Russolillo - - H24Montesacro : 'Festa di primavera' di Fidene: al parco Labia l'incontro dedicato a don Russolillo - -