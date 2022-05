(Di domenica 22 maggio 2022) Il rendering sul progetto per il nuovodi interdi fronte al Palamariotti "Finalmente si parte per una città migliore, sostenibile dal punto di vista ambientale e veramente green: ...

NazioneLaSpezia : Parcheggio di scambio al Palasport Pubblicato il bando per il raddoppio -

LA NAZIONE

... e la parziale filoviarizzazione, della linea 12, la realizzazione di nuove linee filoviarie, in particolare la linea Terminal Crociere - Centro Città - Migliarina, la lineaPalaSpezia - ...... relativamente alla realizzazione di un'area aper auto con capienza 90 posti e 60 nuove ... Si realizzerebbe, in tal modo, una articolata e funzionale infrastruttura intermodale di, ... Parcheggio di scambio al Palasport Pubblicato il bando per il raddoppio Con il nuovo progetto gli stalli diventeranno 444 distribuiti su due livelli. Via libera anche per piazza D’Armi ...CAGLIARI. Allo scambio fra due giovani di una sacca contente 1 chilo di marijuana hanno assistito anche i carabinieri e così un 21enne di Cagliari, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fin ...