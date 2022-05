Le conduttrici tv costrette dai talebani a indossare il velo integrale in Afghanistan

(Di domenica 22 maggio 2022) Ancora un pezzetto di libertà rubato, ancora una briciola, della già misera autonomia di cui possono usufruire, che le donne afghane vedono sfumare via. Da oggi, infatti, a tutte le giornaliste etelevisive è vietato di apparire in video a viso scoperto. Da TOLOnews passando per Ariana Television, Shamshad TV e 1TV, tutte le emittenti hanno visto, questa mattina, le donneil, lasciando visibili solo gli occhi. E a nulla sono serviti gli sforzi di chi ha provato ad opporsi all’ennesimo sopruso, all’ennesimo smacco contro i principi dell’autodeterminazione femminile. “Abbiamo resistito e ci siamo dichiarate contrarie all’uso del”, ha dichiarato Sonia Niazi, presentatrice di TOLOnews. “Ma l’emittente ha subito pressioni, hanno detto che ...

