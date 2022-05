“Attacco allo Stato”, speciale di Sky TG24 a 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino (Di domenica 22 maggio 2022) Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle idee di altri uomini. Giovanni Falcone era un visionario, il suo percorso non è si è interrotto in quel pomeriggio atroce e spaventoso del 23 maggio 1992. Sono passati trent’anni e il ricordo, il messaggio lasciato da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e da tutti gli altri ragazzi strappati alla vita dall’Attacco di Cosa Nostra allo Stato, è ancora vivo nell’immaginario collettivo. Sono passati trent’anni dall’attentato di Capaci, preludio all’altra strage di mafia avvenuta meno di due mesi dopo in via D’Amelio, e forse nemmeno i magistrati del pool di Palermo capaci di infliggere a Cosa Nostra il colpo di 346 condanne nello storico maxi processo ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 maggio 2022) Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle idee di altri uomini. Giovera un visionario, il suo percorso non è si è interrotto in quel pomeriggio atroce e spaventoso del 23 maggio 1992. Sono passati trent’e il ricordo, il messaggio lasciato da Giov, Paoloe da tutti gli altri ragazzi strappati alla vita dall’di Cosa Nostra, è ancora vivo nell’immaginario collettivo. Sono passati trent’dall’attentato di Capaci, preludio all’altra strage di mafia avvenuta meno di due mesi dopo in via D’Amelio, e forse nemmeno i magistrati del pool di Palermo capaci di infliggere a Cosa Nostra il colpo di 346 condanne nello storico maxi processo ...

