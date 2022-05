Mbappé, contratto faraonico per restare al PSG. Schira attacca: "Chissà se Ceferin parlerà ancora di calcio del popolo" (Di sabato 21 maggio 2022) Oltre 40 milioni di euro all'anno, oltre ad un bonus alla firma di 130 milioni e persino poteri sul mercato: questa sembrerebbe l'offerta che avrebbe convinto Kylian Mbappé a restare sotto la Tour... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 21 maggio 2022) Oltre 40 milioni di euro all'anno, oltre ad un bonus alla firma di 130 milioni e persino poteri sul mercato: questa sembrerebbe l'offerta che avrebbe convinto Kyliansotto la Tour...

Advertising

sportli26181512 : '#Mbappé rifiuta una cifra record dal #Real Madrid: rinnoverà con il #Psg': Secondo Marca l'attaccante francese ha… - AngeloAquilante : @lequipe conferma che @KMbappe resterà al @PSG_inside. Spero succeda anche per @gallobelotti al @TorinoFC_1906… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Mbappé, contratto faraonico per restare al #PSG. @NicoSchira attacca: 'Chissà se #Ceferin parlerà ancora di calcio del… - Daniele04288601 : @martina_961 Mbappè dopo aver firmato il contratto: - Pall_Gonfiato : #Mbappé, contratto faraonico per restare al #PSG. @NicoSchira attacca: 'Chissà se #Ceferin parlerà ancora di calcio… -

Psg, Mbappè verso il rinnovo. L'Equipe: 'Nuovo contratto triennale' La notizia arriva dalla Francia e più precisamente da 'L'Equipe', secondo cui è tutto pronto per il rinnovo contrattuale di Kylian Mbappè con il Paris Saint - Germain. L'attuale accordo scade il 30 ... Psg - Mbappé ancora insieme per tre anni: manca solo la firma ... con la richiesta di Mbappé di essere ceduto. Al Real Madrid, che aveva proposto 180 milioni di euro per rilevare l'ultimo anno di contratto del francese. Offerta salita oralmente a 200 ma comunque ... La notizia arriva dalla Francia e più precisamente da 'L'Equipe', secondo cui è tutto pronto per il rinnovo contrattuale di Kylian Mbappè con il Paris Saint - Germain. L'attuale accordo scade il 30 ...... con la richiesta didi essere ceduto. Al Real Madrid, che aveva proposto 180 milioni di euro per rilevare l'ultimo anno didel francese. Offerta salita oralmente a 200 ma comunque ...