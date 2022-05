Anime perse, al via la mostra del fotoreporter Corelli con Sartoria Sociale e Sostenibile Palingen (Di sabato 21 maggio 2022) Inaugura oggi, sabato 21 maggio 2022 (ore 17), al Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286, a Napoli la mostra Anime perse – Donne, madri nelle carceri italiane del fotoreporter ravennate Giampiero Corelli. La mostra raccoglie 45 immagini che fanno parte di un grande lavoro di fotoreportage realizzato da Corelli in numerose carceri italiane dal 2008 a oggi. Un progetto focalizzato sulle sezioni e carceri femminili, per cogliere la vita delle donne detenute ma anche delle addette di polizia penitenziaria, includendo anche chi le carceri le dirige. Un affondo in un mondo fatto di sofferenza, ma anche di tanta voglia di riscatto. Le donne colte dallo sguardo del fotografo ravennate sono spesso anche madri che si sono volute fare riprendere per dare ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) Inaugura oggi, sabato 21 maggio 2022 (ore 17), al Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, via Duomo 286, a Napoli la– Donne, madri nelle carceri italiane delravennate Giampiero. Laraccoglie 45 immagini che fanno parte di un grande lavoro di fotoreportage realizzato dain numerose carceri italiane dal 2008 a oggi. Un progetto focalizzato sulle sezioni e carceri femminili, per cogliere la vita delle donne detenute ma anche delle addette di polizia penitenziaria, includendo anche chi le carceri le dirige. Un affondo in un mondo fatto di sofferenza, ma anche di tanta voglia di riscatto. Le donne colte dallo sguardo del fotografo ravennate sono spesso anche madri che si sono volute fare riprendere per dare ...

