Torino-Roma, Zima sbaglia e Abraham va in gol: eguaglia il record di Hitchens (VIDEO) (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma passa in vantaggio contro il Torino con la sedicesima rete di Tammy Abraham. L’ex attaccante del Chelsea sfrutta un assist di Pellegrini ma soprattutto una caduta di Zima in area che favorisce il dribbling e tiro vincente del bomber. Abraham eguaglia il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A, detenuto da Gerald Hitchens (16 marcature con l’Inter nel 1961/62). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Lapassa in vantaggio contro ilcon la sedicesima rete di Tammy. L’ex attaccante del Chelsea sfrutta un assist di Pellegrini ma soprattutto una caduta diin area che favorisce il dribbling e tiro vincente del bomber.ildi gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A, detenuto da Gerald(16 marcature con l’Inter nel 1961/62). SportFace.

