Lavoratori stranieri | Lega annuncia | “Presto nuovo decreto flussi” Ma non era “prima gli italiani”?

Roma, 20 mag — In Italia mancano i Lavoratori italiani, non per mancanza di bisogno ma — tra le varie criticità — per stipendi e condizioni da fame: la mossa del governo è dunque quella di importarne di stranieri, anziché impegnarsi per migliorare l'aspetto economico della questione. Lavoratori stranieri, arriva un altro decreto flussi Alle esigenze degli imprenditori dello Stivale, il governo risponde con un secondo decreto flussi 2022 a pochi mesi di distanza da quello varato lo scorso dicembre, nel quale veniva stabilita una quota di 69.700 ingressi di Lavoratori extracomunitari in Italia. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni (Lega), rispondendo ad ...

