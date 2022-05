Brekalo-Napoli | il desiderio del calciatore e la cifra chiesta dal Wolfsburg

(Di venerdì 20 maggio 2022) Un altro nome sul taccuino di Giuntoli per costruire la squadra dell’anno prossimo è quello di Josip, ala sinistra del. Il giocatore in questa stagione in prestito al Torino si è distinto particolarmente realizzando 7 gol e 2 assist in 31 presenze. FOTO: Getty Images, Torino Il giovane classe ’98 ha manifestato ildi voler giocare le coppe europee il prossimo anno e dunque di non voler restare in maglia granata. Ilpotrebbe quindi essere una delle papabili scelte delper la stagione che verrà e Giuntoli sta valutando questo profilo. Al direttore sportivo delspetta il compito di trattare con i tedeschi del, che però pare che non vogliano scendere sotto i 15 milioni. A riportarlo è l’edizione ...

